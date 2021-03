Un año sin Fátima y sin justicia, tras su desaparición en Tuxtepec

-El 2 de marzo del 2020 iba a una cita de trabajo, desde ese día su familia no pierde la esperanza de encontrarla.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Hace un año, el 2 de marzo, empezó circular la ficha de búsqueda de Fátima Palacios Moreno, una joven de 18 años que desapareció cuando iba a una cita de trabajo, sin que hasta el momento se sepa de su paradero.

El desaparición de Fátima, no fue la única, pero sí un caso que desencadenó una serie de más desapariciones y de la detención de un supuesto responsable por éstas, pero a un año la familia de la joven sigue sin obtener una respuesta, a este hecho que hasta el momento tiene consternado a Tuxtepec.

Este martes, la madre de Fátima, Lucy Moreno compartió en sus redes sociales, la falta de respuestas a su desaparición “Hoy tiene ya un año que no sé nada de ti, no hay adn, no hay restos, no hay ninguna señal, solo le pido al Altísimo que tenga misericordia de esta madre y este padre que ya se acabe esta angustia, pido igual justicia no sé cuándo ni cómo pero tengo que encontrarte. Les pido a todas (os) los que vean esta publicación que lo compartan, también eleven su oración por ella y por todos los desaparecidos hoy especialmente por FÁTIMA MORENO PALACIOS.Si sabes algo o la hayas visto o alguien vio algo avisen por favor. Gracias por su comprensión”, se lee en la publicación a un año de su desaparición.

A pesar de que el 11 de junio se logró detener a un presunto implicado en las desapariciones de una de las jóvenes y que posteriormente se encontrara una fosa clandestina, las autoridades no han dado información a la familia, no solo en el caso de Fátima, también en el de Itzel González quien desapareció el 14 de abril.

Y aunque en su momento las autoridades confirmaron que uno de los cuerpos de la fosa era de Casandra Ramírez Salomón, quien desapareció el pasado 6 de junio, aún falta conocer de quienes eran los más de 500 fragmentos óseos que había en esta fosa, debido a que las autoridades no han informado la o las identidades de éstos, lo que mantiene viva la esperanza en las familias de las desaparecidas, de que aun están con vida.

Durante este año, las familias no han perdido la esperanza de abrazarlas, de verlas una vez más, y tampoco han dejado de buscar, de marchar y de gritar justicia para ellas y sobre todo no han perdido la esperanza de encontrarlas con vida.

