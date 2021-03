Transportistas se manifiestan en Oaxaca, exigen que cesen actos de extorsión de corporaciones

-También piden que se regule el costo del servicio de las grúas, afirman que les cobran entre 20 y 25 mil pesos de “arrastre” de Huizo a Oaxaca.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este martes la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), se manifestaron sobre la carretera 190 a la altura de las instalaciones de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para exigir un alto a los abusos por parte de elementos de la Guardia Nacional, así como de las policías estatales y municipales.

El Delegado de la AMOTAC en Oaxaca Oscar Rodríguez Guzmán, comentó que a los transportistas los detienen sin motivo alguno y solo los extorsionan, dijeron que los transportistas están cansados de este tipo de abusos por parte de las corporaciones que deberían ser las encargadas de cuidar a la población.

Uno de los puntos en dónde se les detiene con frecuencia en a la altura de Huitzo, sin embargo mencionó que a las empresas transportistas transnacionales no las detienen, situación que se les hace injusta, pues la autoridad debería de actuar de manera imparcial.

Asimismo piden que se regule el costo del servicio de grúas, el cual dijo es un negocio que tienen con las corporaciones de seguridad, por ello es que se manifestaron de manera pacífica a un costado de la carretera 190 y de la supercarretera 135-D que comunica con el estado de Puebla y la Ciudad de México.

Rodríguez Guzmán detalló que el pago que tienen que hacer por un “arrastre” de la grúa desde Huitzo a la ciudad de Oaxaca es de entre 20 y 25 mil pesos, dinero que tienen que pagar forzosamente para que les entreguen la unidad o de lo contrario no tienen cómo trabajar, finalmente indicó que esta movilización se realizó a nivel nacional, en el caso de la Ciudad de México, se manifestaron en el zócalo capitalino.

