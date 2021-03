Por conflictos entre Morena y UCIZONI, secuestran y retienen a 27 personas, hay un herido

-Amenazan con tomar el palacio municipal, demandan la destitución del presidente municipal y la entrega de cinco millones de pesos.

Oaxaca, Oaxaca.- En el municipio de Matías Romero fueron secuestrados 20 policías municipales, 4 regidores y 3 trabajadores del ayuntamiento, estas personas en calidad de rehenes, están siendo utilizadas en una negociación por parte de autoridades de distintas agencias municipales encabezadas por el Agente de Palomares Raúl Martínez.

Los manifestantes exigen la salida del Presidente Municipal Interino Manuel Solana, quien afirman no quiere cumplir con los compromisos que se pactaron con su antecesor Alfredo Juárez, quien falleció por Covid, por ello el Agente de Palomares y un grupo de personas sitiaron el palacio municipal y bloquearon algunas calles aledañas al edificio.

Lo que detonó la molestia de los agentes municipales, es que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) convocó a una reunión de negociación entre las autoridades municipales y las agencias, a esta reunión intentó ingresar Raúl Martínez, sin embargo le negaron el acceso, ya que pretendía entrar con un número considerable de personas.

Después de esto, el agente ordenó la retención de los 20 policías, de los 4 regidores y de 3 trabajadores del ayuntamiento, uno de los retenidos intentó escapar y cuando brincó una barda, se fracturó una pierna, de acuerdo a comentarios de testigos, los manifestantes llegaron con palos y machetes.

A los retenidos les dieron una comida y agua, por la noche los inconformes amenazaron con lincharlos, debido a que el edil se negó a asistir a otra reunión de negociación, por ello pidieron la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), fue durante la madrugada de este martes, liberaron a los 20 policías y mantienen retenidos a los 4 regidores y a los 3 colaboradores, entre ellos una mujer.

Cabe mencionar que el Presidente Municipal formaba parte de un bloque de autoridades municipales de la región del Istmo cercanos al Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), mientras que a el agente de Palomares lo respalda la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).

Los manifestantes pretendían movilizarse desde la semana pasada, sin embargo pospusieron su jornada de protesta debido a la visita que tuvo el Gobernador Alejandro Murat a la región del Istmo y mientras el edil recibía obras y apoyos del gobierno del estado, los agentes reclaman la entrega de recursos a sus comunidades.

