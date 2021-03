Por acoso a Tuxtepecana, exigen seguridad y atención al caso

-Víctima asegura que la Fiscalía Especializada para la atención a Delitos contra la mujer por razón de género, no hizo nada a pesar de que acudió a solicitar ayuda.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Familiares y vecinos de A. víctima de acoso sexual, exigieron la seguridad necesaria no solo para ella si no para todas las mujeres de la zona, ya que desde hace un mes empezó a sufrir acoso sexual por parte de un habitante del Escobillal, perteneciente a Tuxtepec.

La víctima A. dijo que lleva un mes solicitando ayuda a las autoridades, primero acudió a la Fiscalía Especializada para la atención a Delitos contra la mujer por razón de género en la Cuenca del Papaloapan, en donde le dijeron que no podían hacer nada, a los dos días de acudir a esta dependencia, el sujeto le dejó la primera nota, dos días después la segunda, y hasta el momento le ha dejado 3 mensajes amenazadores.

Posteriormente, agregó, que el 10 de febrero el hombre intentó entrar a su casa, pero su esposo y un vecino lo corretearon, sin embargo teme por su vida y la de su familia, además señaló que le paga a alguien para que la acompañe a su casa.

Por su parte el Representante de Mahatma Gandhi, Pablo Chávez Zavaleta, exigió más seguridad con rondines por parte de la policía municipal, pero además solicitan apoyo por parte de la Fiscalía para que les proporcionen un perito para que realice un retrato hablado de este sujeto, pero además que se integre el consejo municipal de la mujer con la finalidad de ir terminando con este tipo de actos.

Por la falta de interés de la fiscalía, este día un grupo de familiares y vecinos de la víctima, acudieron al palacio municipal para exigir la seguridad necesaria para ella y para toda la zona, pues advierten que este acosador intentó asaltar a un vecino de la zona.

