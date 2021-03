Personal del Hospital de Tuxtepec, exige a SSO no más engaños con las Unidades Móviles

-El gobierno estatal afirma que está equipa, pero los trabajadores de salud del Hospital General de Tuxtepec sostienen que es falso, por lo que acordaron no permitir el arribo de una nueva unidad de cuidados neonatales.

Yuri Sosa

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 2 de marzo de 2021.- La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud impidió el arribo, este lunes, de una nueva unidad móvil de cuidados neonatales para el Hospital de General de Tuxtepec luego que el gobierno del estado envió la primera Unidad Móvil de Terapia Intensiva para adultos, pero sin insumos, equipo y personal para su operación, de acuerdo a los trabajadores de salud.

El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa presumió en un acto público desarrollado en Tuxtepec el 20 de febrero sobre la entrega de dicho Hospital Móvil para combatir la pandemia de covid-19, el cual estaba completamente equipado, nuevo, listo para su atención.

En contraparte la delegación sindical de la Sección 35 del SNTSA, del nosocomio, en voz de Marco Antonio Hernández, señaló que el personal del nosocomio se negaba a ocupar la unidad ante la falta equipamiento.

Pero, los Servicios de Salud de Oaxaca reviraron la versión del sindicato por medio de un comunicado emitido este fin de semana en el que señalan que: se encuentra equipada con tecnología de punta, con un área de seis camas de terapia intensiva debidamente acondicionadas, cada una de ellas con su respectivo ventilador artificial, un área de central de enfermeras y trabajo médico, guarda equipo, vestidores, área de sanitización y planta de emergencia. Pero no precisan de su operatividad.

Así también, el gobierno del estado presumió que cuenta con glucómetros, oxímetros portátiles, monitores de signos vitales, flujómetros, camas electromecánicas y un carro rojo para la atención de emergencias.

Adicionalmente, se entregaron carros de curación, lámparas de pie rodable, buroes clínicos, mesas de puente, riñones de acero inoxidable, instrumental médico y cómodos de aluminio.

Pero la versión sobre un engaño por parte de las autoridades estatales fue reforzada por personal al interior del nosocomio que no forman parte de la gremial. Es decir, también personal no sindicalizado reconoce la deficiencia.

El delegado de la Sección 35 del Hospital, Marco Antonio Hernández, recalcó lo antes expuesto y en entrevista para este medio, señaló que sólo existe un 20 por ciento en equipamiento, pero en su mayoría lo que ahí se encuentra es mobiliario básico, pues cuenta con las seis camas, cortinas, dos climas, tarja para lavar material, carro rojo sin equipar; sin insumos, medicamentos, bombas de infusión, desfibriladores, medicamentos, aspiradores.

Por lo que indicó, persiste la falta de personal médico e incluso, afirmó, que solo llegaron dos ventiladores mecánicos, los cuales son de uso y prestados.

Es por ese motivo que no van a permitir más elegantes blancos en el sistema de salud y mientras no existan las condiciones para operar la primera unidad móvil, se oponen a que se instale la de cuidados neonatales.

El escenario en este nosocomio, de más de 40 años de servicios, es poco favorable para el personal de salud, pues, además, falta que los Servicios de Salud de Oaxaca designe a un director, pues desde hace más de dos semanas el área sólo cuenta con un encargado.

La Unidad móvil se encuentra instalada en el estacionamiento del hospital ubicado en la zona centro de Tuxtepec. La actividad en ésta es nula, así constatado en una visita al inmueble.

