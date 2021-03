Nuevo Sub Secretario de Administración y Finanzas de los SSO, podría incurrir en falsificación de documentos

-Tomó protesta este lunes y a pesar de que afirma ser Abogado, no aparece en el registro de profesionistas.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El recién nombrado Sub Secretario de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca Jaime Raymundo Zárate Moreno, podría estar incurriendo en falsificación de documentos, toda vez que a pesar de que afirma ser Licenciado en Derecho, no aparece en el registro de profesionistas.

Esto podría traer como consecuencia que Zárate Moreno podría estar incurriendo en diversos delitos ya que sus documentos firmados como licenciado no tienen validez, además de que viola la ley de profesiones y se arriesga a ser inhabilitado de la función pública por mentir y hacerse pasar por algo que no es.

Apenas este lunes primero de marzo, el Secretario de Salud de Oaxaca Juan Carlos Márquez Heine, tomó protesta a Jaime Raymundo Zárate Moreno como nuevo SubSecretario de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado, cuando se dio a conocer esta situación, en las redes sociales empezó a circular información de que no contaba con estudios universitarios.

Trabajadores del sector salud, principalmente los sindicalizados, se movilizarán para exigir su renuncia, según advirtieron, asimismo la ciudadanía está cuestionando esta situación y no se explican cómo esto se presenta en una dependencia tan importante como la Secretaría de Salud, a pesar de estar en plena pandemia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario