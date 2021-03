Inicia vacunación contra el Covid-19 para adultos mayores en Chiltepec y Jacatepec

-Se vacunarán más de mil personas en estos 2 municipios.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes continuó la vacunación en los municipios de la Cuenca del Papaloapan, en esta ocasión fue en San José Chiltepec y Jacatepec en donde se aplicaron más de mil dosis a los adultos mayores.

En el municipio de San José Chiltepec se atendieron a 200 adultos mayores de 60 años de edad, quienes estuvieron en observación por media hora, con la finalidad de conocer si presentan algún malestar.

Sin embargo será por 2 días que en este municipio se esté vacunando a los adultos mayores ya que cuentan con 570 dosis, más 170 vacunas en la comunidad de Pueblo Viejo, sumando 740 las vacunas a aplicar.

En lo que respeta a Santa María Jacatepec, el Presidente municipal Víctor Raúl Hernández López, informó en sus redes sociales que 440 dosis de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores d este municipio.

Dio a conocer además que la Secretaría de BIENESTAR, distribuyó las más de 400 dosis en la cabecera y en dos comunidades más.

En la cabecera, serán aplicadas 180 dosis, en la comunidad de la Joya, 50 dosis, y serán aplicadas en la Clínica de salud, así mismo se asignaron para Nuevo Malzaga, 210 dosis.

Hace unos días la vacunación se realizó en municipios como San Pedro Ixcatlán, San Felipe Jalapa de Díaz, San Lucas Ojitlán, pero también en San Felipe Usila, San Juan Lalana, San José Independencia, así como en Tlacoatzintepec, Ayotzintepec Santiago Choapam y Valle Nacional, pero aún falta Tuxtepec.

Así mismo dio inicio la segunda aplicación de vacunas en la jornada de vacunación universal en Valle Nacional, con un total de 530 personas beneficiadas, de las comunidades y cabecera de ese municipio.

