Hermana de Yalitza Aparicio, se registra como candidata a Diputada Federal por coalición PRI-PAN-PRD

-Edith Aparicio se suma a la lista de artistas, deportistas, ex futbolistas, luchadores enmascarados, youtubers y cantantes que buscan un cargo de elección popular.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En este proceso electoral se está registrando un fenómeno muy peculiar, muchos partidos políticos al parecer están apostando más a la popularidad que a la capacidad de poder ocupar un cargo público y es que la hermana de Yalitza Aparicio, Edith Aparicio se registró como aspirante a la candidatura a la Diputación Federal por la coalición que integran el PRI, el PAN y el PRD.

Edith Aparicio se suma a los nombres de artistas, deportistas, ex futbolistas, luchadores enmascarados, youtubers y cantantes, que se están registrando por varios partidos políticos y coaliciones para contender por alcaldías en la ciudad de México, diputaciones locales, diputaciones federales y ayuntamientos.

La hermana de Yalitza Aparicio fue una propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que fuera la abanderada de la coalición “Va por Oaxaca” para buscar la diputación federal del distrito 06 con cabecera en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, además cabe mencionar que este espacio fue dado para cumplir con el principio de equidad de género.

Este distrito alberga a muchos municipios que están dentro de los que tienen mayor rezago y de los más marginados del estado y del país, en este distrito se ubica la zona triqui, región que se encuentra en conflicto desde hace varios años y que ha provocado que muchas familias hayan tenido que dejar sus hogares por la violencia que se vive en ese lugar.

Edith fue la que motivó a su hermana para que fuera a la Ciudad de México para hacer el casting para la película Roma, la cual se convirtió en el trampolín de Yalitza, obteniendo su nominación al Oscar y que le ha permitido viajar por distintas partes del mundo y ser imagen en varias revistas de talla internacional, cabe mencionar que Edith Aparicio continuó con sus aspiraciones para llegar a ser artista, en 2020 anunció en sus redes sociales que incursionaría en el mundo de la música como cantante.

