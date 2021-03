Habitantes de Xoxo se manifiestan en sede estatal de Morena en Oaxaca, piden que no haya imposición

-Rechazan que Tania López López y Edy Caballero lleguen a ser los candidatos de Morena a la presidencia de Xoxocotlán

Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más un grupo de habitantes de Santa Cruz Xoxocotlán se manifestaron para manifestar su rechazo a una presunta imposición en la candidatura a la Presidencia Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, dijeron que no están de acuerdo con la postulación de Edy Caballero López y de Tania López López, esta última, esposa del actual edil Alejandro López Jarquín de extracción perredista.



La manifestación duró algunos minutos y llevaban pancartas que decían: “Sesul confiamos en tu palabra como en las transmisiones”, otra más decía: “Sesul no caigas en la corrupción”, este grupo fue el mismo que se manifestó el pasado 19 de febrero en el marco de la visita del dirigente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo a la ciudad de Oaxaca de Juárez.



A pesar de que los manifestantes mencionaron que tenían pruebas del registro de la esposa del actual edil de Santa Cruz Xoxocotlán, no los mostraron a los medios de comunicación, asimismo pidieron al dirigente estatal Sesul Bolaños, que el procedimiento para la selección de candidatos sea legal y que no haya cacicazgo ni imposiciones.

