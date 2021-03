Estefan Gillessen desconoce proceso para selección de candidatos en Oaxaca de Juárez: Eduardo Reyes

-El dirigente municipal dijo que su candidatura no está sujeta a negociación en caso de ir en candidatura común, tampoco busca espacios o trabajo sentenció.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la ciudad de Oaxaca de Juárez Eduardo Reyes, mencionó que el dirigente estatal del partido José Antonio Estefan Gillessen, desconoce cuál es el procedimiento para la selección de candidatos, esto luego de las declaraciones que hizo Estefan Gillessen este lunes.

Y es que el dirigente estatal del Partido Verde en Oaxaca dijo este lunes en conferencia de prensa con diputados del PT, que el caso de Eduardo Reyes, quien es aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez estaba siendo investigado por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido por algo que hizo en el pasado.

Respecto a ello, Eduardo Reyes dijo que el procedimiento para la convocatoria para la selección de candidatos establece que debe ser este órgano interno del partido el que investigue a todos los aspirantes y que así lo hizo, pues informó que acudió a la Ciudad de México a entregar sus documentos, incluso dijo que su caso fue aceptado y que la dirigencia estatal tiene tres días para atender el llamado.

En lo que se refiere a la posibilidad de que el PT y el Partido Verde están en negociaciones con Morena para ir en candidatura común, dijo que desde un principio Estefan Gillessen declaró en varias ocasiones que el Partido Verde iría solo en la elección local, esto luego de no poderse conformar la coalición con Morena y el PT.

Incluso dijo que su candidatura no está sujeta a negociación, aclaró que no aceptará una regiduría o una sindicatura, pues señaló que no está buscando espacios o trabajo, además mencionó que se debe respetar a la militancia, asimismo indicó que cuando el Partido Verde ha ido en alianza, han tenido malos resultados.

