Entrega IEEPO becas a 400 jóvenes de la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena

–Las y los becarios de este modelo educativo impulsado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal se encuentran inscritos en las diferentes sedes de la UPN

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de marzo de 2021.- En el marco de la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena (ENIDMI), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), realizó el pago de las becas del mes de enero a las y los 400 jóvenes hablantes de lenguas originarias y sus variantes dialectales, que forman parte de este modelo educativo de atención a localidades alejadas, único en el país.

Los apoyos son resultado de los acuerdos respetuosos que establecieron el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, mediante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca que dirige Francisco Ángel Villarreal y el magisterio oaxaqueño, para la formación de futuros maestras y maestros en este nivel, una añeja demanda en la entidad.

Las y los becarios, como parte de su proceso de profesionalización, se encuentran inscritos en las diferentes sedes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) a fin de cursar las licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI´90) y con ello fortalecer sus competencias en la docencia ya que prestan servicios como profesores en escuelas de los niveles de educación inicial, preescolar y primaria de sus comunidades de origen.

El titular de la Unidad de Educación Indígena del IEEPO, Omar Lara Juárez, indicó que la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena además de fortalecer y revitalizar las lenguas originarias y sus variantes, permite que las y los jóvenes que participan en ella mantengan su arraigo y contribuyan a la preservación de la cultura y tradiciones de sus pueblos. “El proceso de profesionalización inició el mes pasado y vemos el interés de los jóvenes”, señaló.

El becario Pablo Ortega, quien se desempeña como docente en la comunidad de El Mirador, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, comentó que el programa representa una oportunidad valiosa y única en participar en la formación educativa de las niñas y niños y apoyar en la preservación de su oralidad originaria. Con los cuidados por la pandemia, él trabaja con sus alumnas y alumnos a través de cuadernillos.

También las jóvenes Beatriz Adriana Alto Bautista, de la localidad Cabeza de Tigre, San Miguel Soyaltepec, y Paola Lizbeth Penagos Bautista, de San Felipe de León, municipio San Juan Bautista Valle Nacional, expresaron sentirse orgullosas de aportar en el rescate de las lenguas indígenas y agradecieron a las autoridades educativas por la entrega de los apoyos que les permitirán solventar parte de sus estudios profesionales en la UPN.

Las y los 400 jóvenes bachilleres, tras una valoración académica de ingreso, fueron capacitados para impartir los niveles de educación inicial, preescolar y primaria con el apoyo de una beca mensual.

