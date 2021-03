Encabezó Tuxtepec lista de municipios con más casos de covid, sumó 39

-Tiene hasta el momento 92 casos activos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec encabezó este lunes, la lista de los municipios con más casos de covid en el estado, sumó durante el fin de semana 39 casos, además reporta 92 casos activos hasta el momento.

Este municipio de la Cuenca del Papaloapan reporta 1 934 casos, y con estos 39 casos que sumó ocupó el primer lugar de los 59 que tuvieron casos nuevos, seguido por Oaxaca de Juárez que sumó 31 casos.

Aunado a esto, datos proporcionados por la empresa Métrica (análisis y encuestas) reporta en los últimos 15 días 170 casos nuevos, siento el pasado sábado 27 de febrero que se confirmaron 34, además de que sumaban también 102 casos activos, 8 casos menos que los que estaban activos hasta este domingo, es decir se tenían 94 casos activos hasta este fin de semana, y este lunes la cifra cerró en 92.

A nivel jurisdiccional, se reportan 2 533 casos confirmados de covid, 311 defunciones y 92 casos activos.

Sin embargo, los SSO reportan una ocupación hospitalaria del 35.6%, es decir hay 21 camas ocupadas en las áreas covid, una cantidad mínima a los que se han reportado últimamente.

