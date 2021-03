Con movilización, mujeres del CIPO-RFM conmemorarán día internacional de la mujer en Oaxaca

-Denunciaron que en 4 años del gobierno de Murat ha prevalecido la impunidad, la simulación y la injusticia.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Un reducido grupo del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) se manifestaron frente a “Casa oficial” para dar a conocer una serie de movilizaciones que llevarán a cabo en los próximos días, en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer.

Informaron que en próximos días saldrán las mujeres de sus comunidades para manifestarse en la capital oaxaqueña, denunciaron que nada está resuelto, que sigue existiendo la violencia contra las mujeres, que muchos de los delitos se quedan en la impunidad, asimismo denunciaron que muchas comunidades no cuentan con luz e internet, situación que deja rezagados a sus hijos.

Señalaron que en estos cuatro años de gobierno de Alejandro Murat, no se garantiza la justicia al pueblo de Oaxaca, dijeron que han sido cuatro años de impunidad y simulación, por esta razón es que saldrán a las calles el próximo lunes ocho de marzo para que se escuche la voz de las mujeres, principalmente de las mujeres indígenas.

Una de las manifestantes dejó por debajo de la puerta principal de casa oficial, un oficio con las demandas de las mujeres de la organización, ya que señalaron que no lo encontrarían en su oficina, por ello le dejaron el documento en su residencia oficial.

