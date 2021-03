Compras gubernamentales deben priorizar a proveedores jóvenes, artesanos y personas con discapacidad en Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 01 de marzo de 2021.- La Diputación Local aprobó reformar la Ley para la Prevención y Gestión de los Residuos Sólidos del Estado de Oaxaca, a fin de fortalecer las redes de desarrollo económico en el sector juvenil y artesanal.

Al modificar el Artículo 86 de la legislación en mención, además de obligar a las entidades públicas a adquirir productos amigables con el medio ambiente, precisa que estos utensilios deberán ser elaborados preferentemente por artesanas y artesanos, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y empresas locales.

De esta manera, el Poder legislativo garantiza la inclusión de criterios sociales en las adquisiciones que realicen los Poderes del Estado, municipios y órganos autónomos. Además, facilita una estrategia más para fortalecer la generación de empleos y abatir en alguna medida las desigualdades.

También, se fortalece la implementación de programas de proveedores sociales o planes de compras inclusivas como nuevos instrumentos complementarios a las políticas de protección social y generación de empleo temporal.

La modificación legislativa deriva de la propuesta presentada por el joven Félix Santiago, originario de la comunidad de Delicias, en el distrito de Tuxtepec, quien fue Diputado Juvenil durante el “Primer Parlamento Juvenil 2019”.

La iniciativa fue retomada, fortalecida e impulsada por la congresista, Laura Estrada Mauro, aprobada por la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático y aprobada por el Pleno Legislativo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario