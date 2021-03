Entrega Sedapa apoyos del programa Mecanización Agropecuaria

-Destinan más de 87 mdp para adquisición de tractores.

-Productores recibirán 120 unidades para mejorar la producción de alimentos.

Comunicado

Reyes Mantecón, Oax. 2 de marzo de 2021.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), inició la entrega de 120 tractores a productores en todo el estado, dentro del programa Mecanización Agropecuaria.

Al respecto, el titular de la Sedapa, Gabriel Cué Navarro, recordó que en septiembre del año pasado se signó un convenio de colaboración con empresas distribuidoras de maquinaria agrícola, productores y Gobierno de Oaxaca, con la finalidad de elevar la productividad del campo oaxaqueño.

El convenio, explicó, afianza el programa Mecanización Agropecuaria que permite a los productores acceder a maquinaria agrícola mediante un subsidio por parte del Gobierno del Estado y un bono otorgado por las empresas por hasta 200 mil pesos y una aportación del productor beneficiado.

Cué Navarro puntualizó, que la Secretaría apuesta a las alianzas con todos los actores involucrados con la producción de alimentos, tanto del sector público como de la iniciativa privada, porque ello contribuye al crecimiento económico de las familias oaxaqueñas.

Al iniciar la entrega de los apoyos del programa, precisó que se destina una inversión total de 87 millones 643 mil 627 pesos que se dispersarán en todas las regiones del estado, donde se entregaran 120 tractores en beneficio de 630 productores, aumentando la producción en un 20% en 38 mil hectáreas.

Por su parte, Margarita Loaeza Santiago, productora de maíz oriunda de La Pila, municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, apuntó que se registró en el programa tras conocer la convocatoria al programa emitida por la Sedapa y reconoció que el tractor recibido le facilitará las actividades de siembra y hará más ágil la producción del grano, que es la base de la alimentación de los oaxaqueños.

En ése sentido, el secretario Gabriel Cué manifestó que la Sedapa continuará impulsando y creando alianzas en beneficio de productoras y productores de la entidad, con el objetivo de garantizar el crecimiento del campo oaxaqueño.

