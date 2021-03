Tras ser desechado por Morena, PT podría hacer candidato a Salgado Macedonio: Fernández Noroña

-En caso de que se determine su culpabilidad por el delito de violación, le quitarían la candidatura.

–“Es un plan perverso de la derecha, ya que Salgado Macedonio ganará la elección” señaló.

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Federal Gerardo Fernández Noroña, comentó que luego de que Morena le quitó la candidatura al gobierno de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, el Partido del Trabajo (PT), podría hacerlo su candidato, pues señala que existe una actitud incorrecta de la situación, argumentando que es un tema que no tiene que ver de una lucha de las mujeres contra Salgado Macedonio, sino que la derecha no quiere que llegue al gobierno de Guerrero.

En ese sentido Fernández Noroña comentó que es evidente que todo esto tiene un trasfondo político, pues cuando Salgado Macedonio fue candidato al Senador en el 2018, no se hicieron este tipo de acusaciones, por lo que se les hace sospechoso que ahora que busca el gobierno de Guerrero y que además dijo ganaría la elección, la derecha empezó a mover estos temas, asimismo indicó que si esto se tratara de un tema de justicia, hubo mucho tiempo en que al ex candidato de Morena se le pudo haber procesado.

Agregó que existe mucha hipocresía por parte de la derecha, pues hay actores políticos como Gabriel Quadri, quien a decir del legislador federal, cuanta con varias denuncias de acoso y violación, incluso más que Salgado Macedonio y a él no se le está señalando de esto, otro detalle que resaltó de sobre su teoría de una conspiración de la derecha, es que una vez que la comisión de honor y justicia le quitó la candidatura a Félix Salgado, el ex Presidente Felipe Calderón felicitó la determinación del órgano interno de Morena.

Cabe mencionar que tanto Fernández Noroña como el Diputado Federal Benjamín Robles, aclararon que el PT respeta los derechos de las mujeres, que están en contra de la violencia y que si la autoridad competente determina que Salgado Macedonio es culpable, tiene que ser sancionado conforme a lo que establece la ley.

