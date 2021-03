SEP y el IEEPO apoyan y fortalecen a las Escuelas Normales de la entidad

-Como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general, Francisco Ángel Villarreal se mantiene un diálogo permanente con las directivas de las 11 Escuelas Normales de la entidad y la comunidad normalista.

Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de marzo de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), las directivas de las 11 Escuelas Normales de la entidad y la comunidad normalista, en un diálogo permanente, ha logrado importantes avances en la atención de las necesidades de estas instituciones educativas y en políticas públicas encaminadas a fortalecer su labor a la altura de los retos actuales.

Como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, con un trabajo organizado y en consenso, se afrontan los retos históricos, pedagógicos, estructurales en ese sistema de educación, para que continúe siendo pilar de la formación de las y los maestros de Oaxaca y garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y en equidad.

Por ello, con el objetivo de fortalecer la organización, el funcionamiento y la transformación de las 11 Escuelas Normales que funcionan en las diferentes regiones de la entidad, consolidando acciones tendientes a incrementar la excelencia educativa, la profesionalización de sus docentes y la mejora en su infraestructura y equipamiento, en 2020 se ejercieron recursos por 8.6 millones de pesos.

De esta manera, se llevaron a cabo acciones como la formación y capacitación en el desarrollo de habilidades digitales para el fortalecimiento de la estrategia de atención a distancia; equipamiento tecnológico y de infraestructura de redes, y mantenimiento y rehabilitación de espacios en los planteles, muestra de ello es el Diplomado en Gestión de Recursos Digitales y Estrategias Didácticas en la Educación a Distancia, impartido a directivos y docentes de las 11 escuelas normales de la entidad.

Por otra parte, atendiendo a las necesidades propias de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, por su modalidad de internado, el IEEPO entregó un lote de 350 colchones nuevos, con una inversión de más de 620 mil pesos.

Otros de los avances logrados en lo que va de la presente administración estatal es la contratación al 100% de las y los egresados normalistas, que equivale a mil 339 contratados de las generaciones 2017-2018 y 2018-2019, lo que representa una inversión anual de 338 millones de pesos.

De manera permanente, las autoridades educativas y las directivas de las 11 Escuelas Normales buscan generar espacios para promover y fomentar la lectura y la producción de diversos tipos de textos escritos mediante la publicación de libros; difundir el trabajo académico y artístico que realizan los integrantes de la comunidad Normalista.

El Gobierno de Oaxaca a través del IEEPO mantiene su disposición al diálogo y acuerdos, que permitan mejorar la educación de las y los estudiantes en las 11 Escuelas Normales de la entidad y que cada una de sus solicitudes sean encaminadas para su atención bajo los procesos correspondientes, con apego a la normatividad vigente.

