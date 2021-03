Reportan brote de Covid en asilo de Oaxaca de Juárez, hay 24 contagiados y un deceso

-Esta es la segunda ocasión que se genera un brote de contagios en ese lugar

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes se reportó que existe un brote de contagios de Covid en el asilo municipal de la capital oaxaqueña, se reporta que hay por lo menos 24 personas contagiadas, entre ellas hay ocho trabajadores y se ha registrado un deceso, cabe mencionar que este es el segundo brote de contagio en ese lugar, el primer brote se dio a mediados del mes de agosto de 2020, en aquella ocasión se registraron 35 personas contagiadas y tres defunciones.

Por medio de un comunicado, los Servicios de Salud de Oaxaca confirmaron esta información, la Casa Hogar para adultos mayores “Santa María” se ubica en la agencia de Santa Rosa Panzacola, fue el 20 de febrero cuando se dispuso de una brigada de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (UIES), conformada por un médico, una enfermera y un polivalente en ese lugar para llevar a cabo acciones de detección, seguimiento y atención a los pacientes.

El documento manifiesta que se hicieron diez muestras para detección de Covid al personal que labora en la casa hogar, de estos ocho dieron positivo y actualmente se encuentran estables, asimismo se tomaron 17 pruebas a los residentes, dando 16 casos positivos, por todo esto, se notificó de manera inmediata a los responsables de este lugar para implementar acciones correspondientes que permitan reforzar las medidas preventivas.

De los 17 adultos mayores que residen en la casa hogar, 14 se encuentran estables, dos están internados en el hospital general de zona 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y lamentablemente una persona perdió la vida por complicaciones, dicha defunción se registró el pasado 26 de febrero.

Los Servicios de Salud y la Dirección de la casa hogar, exhortan a los visitantes y residentes que porten adecuadamente el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente, evitar aglomeraciones en el área de comedor y mantener sana distancia de 1.5 metros entre cada persona.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario