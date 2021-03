Repartidores de comida en Oaxaca se vuelven a manifestar, exigen cese al hostigamiento de policías

-También piden que se les permita trabajar con tranquilidad y con seguridad, piden reparación del daño para repartidores atropellados el fin de semana.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Repartidores de comida rápida se manifestaron de manera pacífica la mañana de este lunes, para exigir que se pague la reparación del daño por el accidente que sufrieron unos compañeros de ellos el sábado por la noche, en dónde está involucrada una patrulla 2155 de la policía vial, misma que dijeron se dio a la fuga.

Los repartidores atropellados presentaron fracturas y esto los deja imposibilitados para poder laborar, es por ello que piden a las autoridades que se tome en cuenta esta situación, pues la mayoría de ellos va al día con sus ingresos, asimismo indicaron que permanecerán unidos y organizados, para reaccionar en caso de algún incidente.

Los repartidores que hablaron ante los medios, lo hicieron con sus casos puestos para evitar que sean reconocidos por parte de los elementos de la policía, a quienes en días pasados señalaron de estarlos hostigando, y así evitar algún tipo de represalias.

Dijeron que lo que quieren es trabajar sin preocupaciones y de manera segura, pues son objetos constante de asaltos, dijeron tener identificados los focos rojos y señalaron que hace unos días detuvieron a un presunto asaltante de nombre Sergio Arturo, quien mencionaron ha cometido varios asaltos a mano armada.

Otra petición que hicieron es que quieren trabajar de manera coordinada con las corporaciones de seguridad, para que se detengan a las personas que los están asaltando, también reiteraron el llamado para que les permitan trabajar en paz y con seguridad.

Cabe recordar que luego del accidente hubo disturbios entre los repartidores con los elementos de la policía vial, ya que hay videos que los mismos repartidores han divulgado de como quedó la patrulla y de los jaloneos que hubo, ya que los motociclistas pretendían detener al responsable, sin embargo tras un par de horas y que el responsable fuera detenido, las protestas terminaron, el responsable identificado como Antoni J.V.R se encuentra a disposición de la Fiscalía bajo la carpeta de investigación 6675-FVCE-OAXACA-2021.

