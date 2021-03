Realizarán “Feria Virtual de Empleo Oaxaca 2021”, próximo 10 de marzo

-La titular del CSNEO, Leslie Jiménez y el subsecretario de Empleo de la STPS, Marath Bolaños, anunciaron que se ofertarán más de 400 vacantes laborales.

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 1 de marzo de 2021.- Para fortalecer los esfuerzos del Gobierno de Oaxaca en la generación de fuentes laborales, la titular de la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca (CSNEO), Leslie Jiménez Valencia y el subsecretario de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, anunciaron de manera conjunta que el próximo 10 de marzo, en el marco del “Día Internacional de la Mujer”, se realizará la “Feria Virtual de Empleo Oaxaca 2021”, donde se ofertarán más de 400 vacantes.

Durante una productiva reunión de trabajo en las oficinas centrales de la CSNEO, ambos funcionarios coincidieron que debido a la contingencia sanitaria las Ferias Virtuales, representan una gran oportunidad para que jóvenes y buscadores ocupacionales se postulen desde casa con empresas del sector industrial, comercial y de servicios, que disponen de plazas de empleo.

Durante su intervención y acompañada por la subsecretaria de Industria e Innovación de la Secretaría de Economía, Jocabed Betanzos Velázquez, la responsable del Servicio Nacional de Empleo de Oaxaca, Leslie Jiménez Valencia, agradeció el apoyo de la Federación que ha contribuido en la consolidación de programas y acciones, que fortalecen la economía oaxaqueña y generan empleos formales.

“A nombre del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, recibimos con gusto la visita del Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, que trae buenas noticias como es la implementación de las Ferias Virtuales que permiten desde una computadora ajustar horarios, economía y necesidades para encontrar un trabajo”, subrayó.

En tanto, el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, Marath Bolaños López, indicó que ante el contexto nacional por la pandemia, la articulación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno es indispensable para impulsar la reactivación económica y la recuperación de la actividad laboral, por lo que se requieren de una cooperación eficiente de las instituciones públicas.

“Por tal razón, el trabajo del Servicio Nacional de Empleo cumple con la función de mediador entre buscadores y empleadores, a través de una asistencia de calidad a la altura de las condiciones actuales por la contingencia sanitaria”, destacó.

Los interesados en participar en la “Feria Virtual de Empleo Oaxaca 2021”, tendrán que registrarse en el sitio: https://ferias.empleo.gob.mx; o acudir a las oficinas de la CSNEO ubicadas en las ocho regiones de la entidad, para recibir orientación por parte de consejeros laborales.

