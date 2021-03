Por covid, cierran tribunal agrario en Tuxtepec

–Estará cerrado a partir de este lunes, esperan reanudar actividades la próxima semana

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un documento, personal del el tribunal agrario en Tuxtepec, informó que suspenderá los servicios durante esta semana y otros días de la próxima, debido a la contingencia por covid.

En el documento, colocado en la puerta del edificio, se informa que por acuerdos del 1 de marzo al día 5 y el 8 de ese mismo mes, se suspenderán las actividades, lapso inhábil y por lo tanto no transcurrirán términos.

“Todo el personal al haber tenido contacto directo o indirecto con el servidor público contagiado del virus SARS-Cov-2 (covid-19) deberá aislarse durante un periodo de seis días naturales”, se lee en el documento además se que se invita a los trabajadores que presenten síntomas a recibir una valoración medica de ser necesario una licencia médica.

Así mismo, se agrega en el documento “por su parte, el servidor público diagnosticado como positivo, debe aislarse durante un periodo de seis días naturales, a partir de la emisión del presente acuerdo”.



Por esta situación se programarán las audiencias de ley, además de que una vez que transcurra el plazo declarad como inhábil, se retomaran las actividades y por lo tanto iniciarán a transcurrir los términos y plazos previstos.

El documento, está formado por Hermelindo Pérez López –secretario de acuerdos “B” del Tribunal Unitario agrario, mismo que se encarga de la solución de conflictos agrarios.

