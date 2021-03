PANAL ratifica a María Luisa Vallejo como candidata para la presidencia

-Además ratificaron a José Humberto Villamil para la Diputación local por el 02.

De la Redacción

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este domingo, el partido turquesa realizó de manera virtual su Asamblea Estatal Electiva, en el que confirmó la candidatura de María Luisa Vallejo en busca de la presidencia de Tuxtepec, y la de José Humberto Villamil para la diputación por el distrito 02.

En este primer bloque se aprobaron 50 candidaturas, para la presidencia municipal y 3 más para la diputación local, próximamente el Consejo Estatal, retomará la sesión para aprobar las candidaturas restantes.

Entre estas candidaturas aprobadas, se ratificó a María Luisa Vallejo, para la presidencia de Tuxtepec, por Loma Bonita a Raymundo Rivera Hernández, para la presidencia de San Lucas Ojitlán a Serafina esteba Regules.

En San Juan Bautista Valle Nacional a Elso Pérez, para la candidatura de Jacatepec a Jaime Martínez López, en San Miguel Soyaltepec a Benito Acevedo Cruz, para la presidencia de San José Chiltepec a Javier Martínez López, en San Bartolomé Ayautla a Domingo Jalisco Reyes y para Diputado Local Distrito 02 a José Humberto Villamil Azamar.

La mayoría de estos candidatos ya había externado su aspiración, ya fuera para la presidencia municipal como para la diputación local.

La sesión del Consejo Electivo fue presidida por Angélica Juárez, presidenta estatal; José Manuel Luis Vera, secretario general y Virginia Patricia Vásquez, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones Internas, además de integrantes del Comité Estatal y consejeros, se reafirmó la disposición de ser la mejor opción ciudadana en esta jornada electoral.

