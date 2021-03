Habitantes de Oaxaca de Juárez denuncian abandono del edil, no cuentan con servicios básicos señalan

–Se manifestaron este lunes frente a casa oficial para exigir solución a sus demandas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de varias colonias de la ciudad capital, se manifestaron este lunes en la avenida Juárez frente a “Casa oficial” para denunciar la falta de atención por parte del Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, ya que señalaron que en algunas colonias no cuentan con energía eléctrica y otros servicios básicos.

Felipe Laurentino Cruz, quien se presentó como vocero de los manifestantes, detalló que estas colonias tampoco cuentan con el servicio de drenaje, agua potable y mucho menos servicios de salud, a pesar de la pandemia, señaló que en muchas unidades de salud no cuentan con personal médico y de enfermería para atender a la población.

Agregó que en las colonias y agencias se cuentan con los documentos y proyectos para revertir esta situación, sin embargo dijo que no se explican el por qué la autoridad municipal no hace nada al respecto y ahora que son tiempo electorales, los buscan para que apoyen a los candidatos, quienes lamentablemente cuando llegan al poder, se olvidan de sus compromisos.

Cabe mencionar que este grupo de colonos forman parte del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y señalaron que personal del gobierno del estado tuvo un acercamiento con su dirigente Rogelio Pensamiento.

