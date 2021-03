En operativo Guardia Nacional asegura paquete de marihuana en Oaxaca

-El paquete venia escondido en una caja de verduras

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Como resultado de los patrullajes de seguridad que se realizan en carreteras de Oaxaca, elementos de la Guardia Nacional interceptaron en un autobús de pasajeros una caja de plástico con frutas y verduras que ocultaban un paquete con hierba verde y seca con las

características propias de la marihuana.

Fue en la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo Acayucan-La Ventosa, en el municipio de Matías Romero, donde guardias nacionales hicieron la parada de alto total a un autobús de pasajeros para realizar una inspección de seguridad.

El conductor accedió abrir el maletero y ahí localizaron una reja de plástico con frutas y verduras, de la cual se percibía un olor característico a la marihuana.

Al revisarla hallaron un paquete envuelto en cinta adhesiva con aproximadamente cuatro kilos 200 gramos del probable enervante.

Ninguno de los pasajeros se acreditó como propietario de la caja y se le notificó al operador del autobús que para dar cumplimiento al procedimiento y en estricta observancia de la ley, todo sería asegurado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Matías Romero para las acciones a que haya lugar.

Con estas acciones, la Guardia Nacional contribuye con los proyectos implementados por el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de los mexicanos, por ello refrenda su lealtad y disposición de trabajar por el bienestar de las familias mexicanas.

Comentarios

