El costo de la muerte, el gasto no previsto

¿Sabes cuánto cuesta morirse en Tuxtepec?

Dora Timoteo

Para morir, lo único que se necesita es estar vivos, pero ¿Quién está listo emocional y económicamente para enfrentar la muerte?

La pandemia de Covid-19 provocó la saturación de panteones y la sobredemanda de servicios funerarios, situación que algunos ciudadanos en Tuxtepec se han tomado en serio.

De acuerdo a la Jefatura de Panteones de este ayuntamiento, en la Cuenca, durante la segunda mitad del 2020 se registró un incremento de hasta el 20% en la compra de perpetuidades en los cementerios de este municipio como forma de prevención de un gasto y apartar se pedazo de tierra.

Aunque los gastos funerarios varían, en Tuxtepec se estima que el costo para despedir a un familiar va de los 16 mil a los 30 mil pesos, aproximadamente, pues todo depende del tipo de urna elegida, la perpetuidad y otros gastos que por mínimos que sean, al final es dinero por pagar.

TvBus consultó costos de estos servicios. Entre los más económicos, se encuentran algunos de 3 mil 900 pesos para una Caja económica, en cambio para una caja forrada de tela con cristal el costo es de 5, 500 pesos, para un paquete de una caja forrada de madera el costo es de 7, 900 pesos.

Si la caja es metálica (lámina) el costo es un poco más elevado y es de los 8, 900 pesos, si es barnizada tipo cedro es de 13, 900 pesos, en cambio una caja de cedro original tiene un costo de 18, 000 pesos.

La cuenta crece si se incluye el costo de la perpetuidad, la cual en San Juan Bautista Tuxtepec tiene un costo de 8 mil 65 pesos. Pero ahí no termia, le sigue el tener que pagar el servicio de inhumación que hasta este inicio de 2021 se cotiza en 3 mil 800 por hacer la bóveda o de tres mil 500, en caso de fallecer por Covid, porque sólo se excava, sin embargo, los trabajadores solventan el gasto de su proyección.

Es decir, dar la última morada a un ser querido por medio de la inhumación cuesta a la familia, por mínimo que sean los gastos, entre los 16 mil y 20 mil pesos, mientras que, en gasto mayor, puede alcanzar los 30 mil pesos.

Los altos costos de un entierro y la difícil situación de la pandemia han obligado a cientos de familias a recurrir a la cremación.

En nuestra consulta, se encontró que, en Tuxtepec, este servicio cuesta en alguna de las funerarias 8 mil 900 pesos, aproximadamente.

Sin duda, los costos frente a la muerte toman por sorpresa, y aunque es algo que llegará, casi nadie se atreve a preparase y adquirir por adelantado un paquete funerario. Pues durante nuestra consulta se constató el nulo interés de las personas por comprar por anticipado estos servicios, a pesar que las funerarias ya cuentan con facilidades que permiten pagarlo semanal o mensualmente.

Mientras que la compra de una perpetuidad sí ha crecido en un 20%, de forma anticipada a la muerte.

Sin duda, el covid nos sorprendió. Datos de la Jefatura de Panteones de Tuxtepec indican que durante el 2020 se reportaran 856 inhumaciones en Tuxtepec, un 80% más que en el 2019, la mayoría de éstas fue a causa de covid, con un repunte en los meses de junio, julio y los primeros días de agosto.

La muerte es celebrada por los mexicanos, pero poco hablamos sobre ésta y estar prevenidos. Pero, queramos o no algún día vamos a enfrentarnos a este difícil momento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario