Ataques en mi contra; guerra sucia de adversarios con incapacidad de crecer políticamente: Irineo Molina

-Señaló que la relación con el PRI, Eviel Pérez y Marcos Bravo es falso, tanto así que busca derrotarlos de nueva cuenta en las próximas elecciones.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Irineo Molina Espinoza, Diputado Federal y aspirante a la presidencia de Tuxtepec por Morena, señaló que los ataques en su contra registrados en los últimos días a través de las redes sociales y Fake news, proviene de adversarios con incapacidad de crecimiento político.

Estas declaraciones las dio después de que en los últimos dias, algunos medios de comunicación lo habian estado vinculando con el PRI y con Eviel Pérez Magaña, a lo que negó rotundamente esta relación, pues dijo que durante toda su trayectoria política es precisamente a este partido a quien ha vencido en procesos electorales para diversos cargos público.

Explicó, que como Servidor Público ha establecidos lazos con todas las Instancias, funcionarios públicos de otros partidos, lo que ha generado este tema de discusión, sin embargo, apuntó que busca enfrentarse de nuevo a ese partido, teniendo una seguridad de que el resultado será a su favor.

Resaltando a la experiencia obtenida durante su carrera politica, dijo que para tener un óptimo resultado que merece los Tuxtepecanos es la de gobernar con libertad, sin ser rehén de algún grupo político a quien tenga que rendirle cuenta, como lo tratan de hacer sus adversarios para confundir a la ciudadanía Tuxtepecana.

De esta manera negó que haya un acuerdo con el ex Secretario de Sedesol, así también con Marcos Bravos y con la cúpula Priísta de Tuxtepec para trabajar unidos en el próximo proceso electoral y manifestó que su intención es la de derrotar de mueva cuenta al PRI, como ha sucedido en otras ocasiones donde ha salido favorecido.

Comentarios

