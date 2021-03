Analizan PT y PVEM ir en candidaturas comunes en Oaxaca

–Esperan la respuesta por parte de la dirigencia estatal de Morena

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que no se pudo concretar la coalición que integrarían Morena, el PT y el Partido Verde, ahora están analizando la posibilidad de ir en candidaturas comunes, por ello el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM han tenido reuniones para analizar esta situación, misma que presentaron a la dirigencia de Morena y que hasta el momento no han respondido.

El Comisionado Nacional del PT en Oaxaca Benjamín Robles Montoya, comentó que el Diputado Local César Morales es el encargado de generar los acercamientos y que hasta el momento no ha tenido respuesta por parte de la dirigencia estatal de Morena, sin embargo en caso de que Morena no apruebe este método de candidaturas, existen muchas posibildades que el PT y el PVEM vayan por esta vía.

En su visita a Oaxaca, el Diputado Federal petista Gerardo Fernández Noroña, lamentó que la coalición entre Morena, el PT y el PVEM, no se haya podido consolidar en Oaxaca, además indicó que esto es una señala de que la derecha está desesperada, como ejemplo mencionó la coalición que hicieron el PRI, el PAN y el PRD.

Por su parte el Delegado Nacional con función de Secretario General del Partido Verde José Antonio Estefan Gillessen, confirmó esta información y dijo que continúan en pláticas con el Partido del Trabajo, señaló que la decisión de tomar la decisión será del Consejo Político Nacional y del Consejo Político Estatal.

Agregó que hasta el momento son diez las personas que se han registrado para ser el candidato o candidata del Partido Verde a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, asimismo indicó que por el momento el género que tiene definido el PVEM para la capital es mujer, sin embargo esto podría cambiar en caso de que se concreten las negociaciones con el PT.

En lo que se refiere a la dirigencia municipal del partido, Estefan Gillssen dijo que no han desconocido a nadie, tanto que Eduardo Reyes continúa inscrito como aspirante, aunque su caso está siendo analizado por la Comisión Nacional de Honor y Justicia, ya que en Oaxaca no cuentan con este órgano interno.

