Ambientalistas de Tuxtepec pedirán a CONAGUA, cancelación de concesiones en el muro por uso indebido de tierra

-Señalan que han detectado al menos 80 invasores en el muro boulevard, que lejos de sembrar las tierras se han dedicado a construir viviendas.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Ambientalistas y activistas en defensa del muro boulevard Francisco Fernández Arteaga en la ciudad de Tuxtepec, encabezados por Nayo Soriano, denunciaron en la mesa de diálogo que sostuvieron con la Comisión de Medio ambiente del ayuntamiento municipal, sobre hechos ilícitos que se han registrado en esa zona, donde aseguran que al menos 80 personas respaldados por alguna organización, han invadido el área y deforestado la zona para construcción de viviendas.

Así también, aseguró que exigirá a la Comisión Nacional del Agua que se cancelen las concesiones por uso indebido de tierra, pues fue destino, como la agricultura y la extracción de arena y no para construcciones de vivienda, lo cual está afectando al medio ambiente de ese lugar considerado como el pulmón de Tuxtepec.

Añadió que otros de los factores que han originado el descontento social, es la introducción de vehículos pesados que están contaminando el área con escombros de las calles de Tuxtepec, por lo que indicó que esto podría dañar el manto acuífero del rio Papaloapan, sino se les detiene.

Reiteró que el Gobierno Municipal tiene la disponibilidad para atender esta situación, pues indicó que ya existe un compromiso para que a través de la actualización del Bando de Policía y buen Gobierno, se busque tocar los puntos expuestos en esta reunión en beneficio de la ecología de Tuxtepec.

