Turistas rescatan a ebrio bañista que se ahogaba en la playa Chachalacas Veracruz

-Al ser arrastrado mar adentro pidió auxilio alertando a los turistas quienes actuaron rápidamente.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La tarde de este domingo 28 de febrero, en el estado de Veracruz, en la playa de Chachalacas, un ebrio bañista desacató las medidas que Protección Civil, al nadar bajo los influjos del alcohol terminó mar adentro arrastrado por la corriente, a punto de morir ahogado.

Ante la desesperación, comenzó a pedir auxilio, por lo que turistas que se encontraban cerca, rápidamente se movilizaron, para llegar hasta donde estaba, realizaron una cadena humana y así lograron sacarlo hasta la orilla de la playa.

Paramédicos de Cruz Ámbar Delegación 1300 Base Cardel arribaron y brindaron los primero auxilios al alcoholizado bañista, quien fue identificado como José de Jesús Benítez originario de Tlaxcala.

Posteriormente tuvo que ser trasladado al Hospital de ciudad Cardel, ante su grave estado de salud. De estos hechos, tomó conocimiento el Agrupamiento Marítimo de la Fuerza Civil Base Chachalacas, para deslindar responsabilidades.

