Supervisa Irineo Molina pavimentación de carretera a Macín Chico en Tuxtepec

-La gestión fue aprobada por la Secretearía de Comunicaciones y Transportes en la CDMX, gracias al apoyo del diputado Irineo Molina: Agente de policía Feliciano Maroto Martínez.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante la mañana de este sábado 27 de febrero autoridades auxiliares de Macín Chico perteneciente al municipio y en compañía del diputado federal Irineo Molina Espinoza realizaron la supervisión de la obra de pavimentación en su última etapa de casi 2 kilómetros.

Luego casi 10 años de gestión para el mejoramiento del camino que conecta a la comunidad con Paso Canoa con la de Macín entre bloqueos y manifestaciones para buscar el apoyo del gobierno, ya que siempre eran apoyados con los remanentes de obra y era poca la atención que se les brindaba, y por este medio se llevó a cabo varios años de esfuerzo.

Como último recurso explicó el agente de policía Feliciano Maroto Martínez que busco la ayuda del diputado Irineo para buscar el recurso y terminar su camino ya que se se había cansado de manifestarse y tocar puertas, dijo que Molina Espinoza le acompaño hasta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Ciudad de México para hablar con el directivo y exponerle la necesidad de la conclusión de su obra, por lo cual dijo que regreso a su pueblo con muy buenas noticias.

Irineo Molina expreso el agradecimiento a las autoridades auxiliares de la comunidad al invitarle a supervisar la obra de pavimentación, la cual está próxima a terminarse y dijo que esto se había logrado gracias a el acercamiento del agente de policía a quien le dio el crédito por haber convencido al director de la SCT, y se dijo afortunado al ser el medio por el cual se pudo concluir la gestión para el término de la obra que lograría dar una mayor calidad de vida a sus habitantes.

