Por delincuencia, habitantes de Xoxocotlán amenazan con hacer justicia “por mano propia”

-Esto ante el aumento de robos y asaltos a transeúntes, en negocios y hogares de la colonia Reforma Agraria.

Oaxaca, Oaxaca.- Mediante un comunicado, habitantes de Santa Cruz Xoxocotlán, exigieron a las autoridades que les den la seguridad necesaria, ya que aseguran que los índices delictivos han incrementado y en caso de que las autoridades no hagan algo al respecto, amenazaron con hacer justicia de propia mano.

El documento, el cual está dirigido a las instituciones de seguridad y procuración de justicia, los vecinos de la colonia Reforma Agraria de este municipio de los Valles Centrales, dieron a conocer que si las autoridades responsables siguen ignorándolos a pesar de los llamados que han hecho estarían haciendo justicia por su propia mano.

“Tomaremos justicia por mano propia, ¡Ya basta de inseguridad!, ¡pondremos un alto a la delincuencia a través de nuestros propios medios! ¡Quien sea sorprendido cometiendo actos indebidos o que pongan en riesgo la integridad o el patrimonio de nuestras familias, será castigado!, se lee en el documento.

Así mismo, expresaron que están preocupados ante los índices delictivos que se están presentando, ya que aseguran que en los últimos meses se han presentado asaltos y robos, no solo a transeúntes, también a los negocios y domicilios de la zona, y aunque reconocen que este problema es añejo, destacaron que en este 2021 el incremento en estos delitos es notorio.

Aseguran que son habitantes trabajadores, de clase obrera y que por décadas han representado un motor importante en este municipio, y por lo tanto no merecen el descuido de las autoridades.

