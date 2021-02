Fallece presidente municipal de San José Tenango a causa de covid-19

-Estuvo hospitalizado en la ciudad de Oaxaca, y falleció la madrugada de este domingo

Tuxtepec, Oaxaca.- La madrigada de este domingo falleció el presidente de San José Tenango Hugo García Ríos, por complicaciones derivadas a causa de covid, quien en los últimos días estuvo hospitalizado en la ciudad de Oaxaca.

El munícipe mazateco, fue trasladado primero a un hospital de Oaxaca, posteriormente fue canalizado a otra clínica en la misma ciudad, sin embargo falleció la madrugada de este domingo.

Este era el segundo mandato de Hugo García Ríos, ya que gobernó durante el bienio del 2017-2018, por el partido del trabajo, posteriormente se reeligió y volvió a ganar este trienio del 2019-2021.

Cuando inició la pandemia, impulsó la rehabilitación de dos espacios en el hospital regional IMSS-Bienestar, esto lo hizo en coordinación con el edil de Huautla de Jiménez Oscar Peralta.

Hugo García Ríos se suma a la lista de presidentes municipales que han fallecido en esta pandemia, como Florencio San Germán de Batazar Chichicapam, Artemio Ortiz de Tamazulapam del Espíritu Santo, Fernando Bautista Dávila de Tuxtepec, Alfredo Juárez Matías de Matías Romero, Pedro Escárcega de Santiago Jocotepec, Victoriano Gómez de San Bartolomé Quialana, Daniel Hernández Hernández de San Miguel del Río.

Además de Pedro Modesto Santos de Santa Cruz Xitla, Simón Bazán Méndez de San Simón Zahuatlán, así como Leonilo Ruiz Méndez de Santa Catarina Loxicha y José Jarquín Bustamante de Xitlapehua, de igual forma con sospecha de covid murió quien fuera presidente de Reyes de Etla Javier Santiago Ruiz.

