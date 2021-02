En Oaxaca, policía vial atropella a repartidor de DiDi, SSP inicia investigaciones

-El hecho provocó disturbios entre motociclistas y elementos de la policía vial.

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La noche de este sábado, elementos de la policía vial que viajaban en la unidad 2155 presuntamente atropellaron a un trabajador de la empresa Didi, lo que provocó la molestia de los motociclistas quienes quemaron llantas afuera de la dependencia estatal.

Los hechos ocurrieron apoco antes de la media noche de este sábado, cuando un motociclista del servicio de reparto DiDi fue atropellado sobre Símbolos Patrios, pasando la avenida Periférico, en inmediaciones de la capital de Oaxaca, al parecer por una patrulla de la Policía Vial estatal marcada con el número económico 2155, lo que provocó la molestia de los compañeros de la víctima e intentaran detener al responsable.

Esta situación provocó disturbios entre los repartidores con los elementos de la policía vial, ya que hay videos que los mismos repartidores han divulgado de como quedó la patrulla y de los jaloneos que hubo ya que los motociclistas pretendían detener al responsable, sin embargo tras un par de horas y que el responsable fuera detenido, las protestas terminaron.

Al lugar de los hechos arribaron dos ambulancias de Cruz Roja para que personal paramédico trasladara al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en código rojo, ya que a decir de los compañeros del motociclista, el repartidor tenía lesiones graves en la pierna.

Por su parte a través de un comunicado de la Dirección General de la Policía Vial Estatal se informó que se están llevando a cabo las acciones necesarias y se actuará conforme a la ley sobre los elementos implicados, además de que el o los responsables van a respondan por los hechos, una vez que concluyan las indagatorias correspondientes.

