Yolanda Santos Montaño Presidenta Municipal de San Jacinto Amilpas es un ejemplo de liderazgo, trabajo y compromiso con la ciudadanía

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Desde el 2019 que la Lic. Yolanda Santos Montaño asumió la Presidencia Municipal de San Jacinto Amilpas, se visibilizó un cambio verdadero en el Municipio que ella preside, el nuevo inicio en la historia municipal comandado por primera vez por una mujer, rompió paradigmas y dio paso a una nueva era de transformación.

Su visión y estrategia para cambiar al municipio de San Jacinto Amilpas pronto dió resultados, pues por primera vez se instauró la Instancia Municipal de las Mujeres hecho que cambió totalmente la atención y participación de las mujeres en el municipio al incentivar y promover actividades que beneficiaron a sus derechos, así como oportunidades de trabajo.

Enseguida dio paso a la infraestructura, dotando de calles pavimentadas, instalación de servicio de red de drenaje, ampliación de red eléctrica, apoyo a la infraestructura de las escuelas, mantenimiento y señalización de las vías de comunicación, así como una intensa campaña de tequios, desazolves, limpieza y rastreo en las 13 colonias que comprenden el municipio.

Para la edil Santos Montaño, la Seguridad es un eje fundamental para una sana y libre convivencia municipal, por ello dotó al heroico cuerpo policial de patrullas, motos, así como equipo para realizar de forma correcta y segura su trabajo, realizó convenios con Gobierno del Estado, Gobierno Federal y la Guardia Nacional para realizar operativos de impacto y lograr disminuir el índice de delincuencia.

En materia de Educación instaló el Centro de Educación donde familias del municipio traen a sus hijos para recibir apoyo y asesorías en sus tareas, por su parte para la juventud se realizó una serie de programas que beneficiaron el desarrollo de las y los jóvenes, impulsando su potencial y apoyándolos en sus proyectos de emprendimiento en negocio local y vivienda.

Nunca antes visto, la Salud se convirtió en un tema fundamental para la Presidenta Municipal, pues ha apoyando con consultas médicas gratuitas a quien lo necesite, medicamentos, capacitaciones y campañas de salud preventiva, para el 2020 inició la pandemia por covid-19 que afectaría mundialmente. Fue entonces que la Presidenta Yolanda Santos Montaño creó un consejo emergente de protección y salud para realizar acciones inmediatas y evitar la propagación del virus, dotando a las familias de sanitizante, gel antibacterial, cubrebocas, comida gratis para llevar y más.

Para finalizar, gracias a la correcta administración de los recuerdos, compró Una Ambulancia nueva, Un Camión de Basura, Una Pipa y apoyos de productos de la canasta básica a todas las personas que lo solicitan y que atraviesan por dificultades, es así como la Presidenta Municipal Yolanda Santos Montaño se convierte en estandarte y pieza fundamental de la historia de su municipio, así como ejemplo de una gran política de gobierno y disposición para afrontar nuevos retos.

Comentarios

