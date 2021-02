Pese a pandemia, siguen actos políticos en la Cuenca; ahora fue en Loma Bonita

-Integrantes del partido Fuerza por México, inauguraron oficinas en este municipio

De la Redacción

Loma Bonita, Oaxaca.- Este sábado en el municipio de Loma Bonita, se inauguraron las oficias del Partido Fuerza por México, pese a la pandemia, y pese a los llamados de las autoridades de evitar a aglomeración.



En su discurso, el Presidente del Partido en Loma Bonita, José Luis Hernández Santos dijo que este partido pretende buscar a los mejores candidatos y no van a abanderar a actores políticos viejos, ya que lo que buscan es que se avance en este municipio, además de que pretenden consolidarse como un partido fuerte.



Agregó que estas oficinas, es la casa de todos los grupos de lomabonitenses, por lo que reiteró que el candidato que salga por este partido va a ser el mejor, ya que en los últimos dos años han trabajado.



El corte del listón, se realizó a cargo de los integrantes de este partido joven, posteriormente agradecieron a los asistentes, por sumarse a las filas de este instituto político.



En el evento, asistió Jorge Virgen Lara quien es uno de los aspirantes a la presidencia municipal de Loma Bonita.

