Llevarán a cabo los SSO acciones preventivas y legales contra servidores públicos, que incurran en irregularidades durante la vacunación contra el COVID-19

-La primera etapa de aplicación del inmunológico es exclusiva para el personal de Salud que se encuentra en la primera línea de atención a la pandemia.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de febrero de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reiteran su compromiso por mantener los protocolos y lineamientos establecidos por el Gobierno Federal, respecto a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en la entidad.

En este sentido, la dependencia encargada de la salud en el estado exhorta a la población en general a informarse únicamente por medios oficiales sobre la aplicación del biológico y con ello evitar especulaciones al respecto.

Asimismo, recuerda a la población que la Secretaría de Salud Federal presentó la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que contempla inmunizar exclusivamente al personal de Salud que está en la primera línea de atención de la pandemia, en esta primera etapa.

Por lo anterior, en caso de que algún funcionario público infrinja esta indicación, los SSO a través de su área jurídica y administrativa procederán a realizar acciones preventivas y legales correspondientes, en contra de quien o quienes incurran en alguna irregularidad.

Los SSO reiteran el llamado a la sociedad en general a consultar las cuentas oficiales del sector Salud para evitar desinformación, asimismo convocan al personal que integra esta noble institución a hacer uso adecuado y responsable de sus facultades como servidores públicos y respetar los protocolos establecidos al respecto.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario