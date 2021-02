Identifican los SSO 117 pacientes nuevos con COVID-19, suman 40 mil 329 acumulados

-A la fecha hay 817 personas con la enfermedad en etapa activa

-La red de hospitalaria al 58% de ocupación de camas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de febrero de 2021.- Durante las últimas 24 horas, fueron detectados 117 casos nuevos de COVID-19 en el estado, llegando a 40 mil 329 contagios acumulados, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en el corte epidemiológico de este 26 de febrero.

El jefe del departamento de Fortalecimiento de Unidades Médicas, perteneciente a la dirección de Atención Médica de la institución, Eduardo Pérez Martínez, indicó que este viernes desafortunadamente se notificaron 14 defunciones, dando un total de dos mil 887 personas que han perdido la vida a causa del virus; mil 881 eran hombres y mil 006 mujeres, siendo el grupo de edad más afectado las personas mayores de 65 años, con mil 342 muertes.

Detalló que la hipertensión arterial estaba presente en el 40.7% de las personas que fallecieron a causa del coronavirus, en un 36.2% la diabetes mellitus y 21.9% la obesidad.

En cuanto a hospitalización a nivel estatal, el funcionario dijo que hay una ocupación del 58% en general; 12 nosocomios se encuentran al 100% en su capacidad de ingresos. Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales reportó una saturación de camas del 72.2%, Mixteca 58.7%, Istmo 46.9%, Costa 41.5%, Tuxtepec 39%, y Sierra 13.3%.

Subrayó que el 25 y 26 de febrero se ingresaron a 33 nuevos pacientes a la red médica en Oaxaca, es decir hay 343 camas ocupadas, de un total de 591.

Enfatizó que los nuevos diagnósticos reportados en las últimas 24 horas se ubican en 50 municipios, entre los que sobresalen: Oaxaca de Juárez con 47, San Juan Bautista Tuxtepec con 21, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 14, Santa cruz Xoxocotlán con 10 y Santa Lucía del Camino con nueve; asimismo, por primera vez en la lista de ayuntamientos con contagios se notificó a San Juan Diuxi con un caso.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabilizó 27 mil 797 casos y mil 541 defunciones; Istmo tres mil 338 y 462 decesos; Mixteca tres mil 322 y 267 muertes; Tuxtepec dos mil 491 y 309 fallecimientos; Costa mil 986 y 191 pérdidas fatales; Sierra mil 395 y 117 muertes.

Finalmente, señaló que las acciones de higiene, el uso obligatorio del cubrebocas, sana distancia y el lavado de manos frecuentemente, continúan siendo indispensables para evitar contagios, además invitó a la ciudadanía a no “bajar la guardia, ya que la pandemia continúa activa”.

