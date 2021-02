Fueron 48 víctimas en accidente carretero Tuxtepec-Loma Bonita, 24 con lesiones

-Los demás no requirieron hospitalización.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el accidente que se presentó en la carretera Tuxtepec-Loma Bonita, el responsable de Cruz Ambar, informó que del total de los pasajeros, solo la mitad sufrió lesiones y tuvieron que ser hospitalizados.

Explicó que en total había 48 lesionados, 24 tuvieron alguna lesión más grave y fueron trasladados a clínicas en Tuxtepec y también en Loma Bonita, para recibir atención médica.

Los pasajeros son Carlos Ramón Ramírez, Román Hipólito Miranda, Ramón Rafael Martínez, Antonio Tejeda Pérez, Miguel Ángel Flores, Antonio José Valenzuela, Vicente Salvador Rafael, Sergio Bravo Antonio, Félix Manuel Marcos, Ricardo Salvador, Gabriel José Tomás.

Así como Antonio Sabino, Pablo Carrera, Ángel Flores Trejo, Alfredo Pereda Salvador, Ernesto José Ramírez, Pedro Francisco Ramón, Mariano Apolito Bonifacio, Javier Hipólito, Víctor Manuel José, Marcos Ricardo Felipe, Bernardo Zarate, Alejandro Francisco Rafael y Juan Manuel José.



Mauricio Cruz carrera, Cristibal Cruz Carrera, Jesús Andrés Uriarte, Andrés Quijón, Emiliano López, Sebastián Andrés, Anquien López, además de José de Jesús Andrés Gabino, y Lorenzo José Valenzuela.

El accidente ocurrió poco antes de las 7 de la mañana y los pasajeros son originarios de Jalapa de Díaz e iban con rumbo a una comunidad del Obispo perteneciente a Loma Bonita, para el corte de caña y viajaban en el autobús de la línea “5 de febrero S. A. de C. V. “, que se salió del camino.

