Convoca Congreso de Oaxaca, a renovar la Comisión de Selección del organismo estatal ciudadano en materia anticorrupción

San Raymundo Jalpan, Oax. 26 de febrero 2021.- El Congreso Local, por conducto de la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, aprobó emitir la convocatoria pública, para integrar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de este organismo local.

La invitación está dirigida a las instituciones de educación superior y de investigación con presencia en el Estado de Oaxaca, así como las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización; rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Las y los candidatos que se postulen a integrar la Comisión de Selección del CPC, deberán acreditar con documentación suficiente e idónea haber destacado en su contribución y experiencia probada en estos rubros.

Las personas interesadas deberán presentar original y copia de los siguientes documentos: escrito libre emitido por la organización o institución que corresponda, acta de nacimiento, credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, Clave Única de Registro de Registro de Población (CURP).

También, un Currículum Vitae, carta bajo protesta de decir verdad o no haber desempeñado puestos de dirigente nacional, estatal o municipal en algún partido político, local o nacional, y una carta bajo protesta de decir verdad de no haber cometido delitos que ameriten penas privativas de la libertad.

La documentación que refiere esta convocatoria deberá presentarse a partir de la emisión de esta convocatoria, y a más tardar el 11 de 2021 hasta las 14:00 horas, en las oficinas de la presidencia de la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ubicado en Calle número 14 Oriente, San Raymundo Jalpan.

De acuerdo al edicto, en cumplimiento a los principios de paridad se elegirán a cinco mujeres y cuatro hombres para la integración de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

