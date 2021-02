Con foro virtual celebra IEEPO la diversidad lingüística de Oaxaca

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, se reunió a distancia con 300 docentes de educación indígena a quienes les reconoció su importante labor.

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de febrero de 2021.- En un foro virtual con 300 docentes de educación indígena, a nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, les reconoció la importante labor que realizan para revitalizar las lenguas maternas en las diferentes comunidades de la entidad.

“Esta crisis mundial nos ha servido para reflexionar sobre el valor de nuestras raíces y la importancia de permanecer unidos en todos los ámbitos de la vida, especialmente el educativo, compartiendo y creando redes pedagógicas que nos hagan más fuertes en la formación de las generaciones que, en un futuro, estarán al frente de nuestros pueblos”, señaló, en el encuentro con motivo de las actividades por el Día Internacional de la Lengua Materna.

Acompañado por el subdirector general de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, y del titular de la Unidad de Educación Indígena, Omar Lara Juárez, externó su especial reconocimiento a las y los maestros, padres de familia y alumnado que desde casa, usando todos los medios que tienen a su alcance para continuar recibiendo sus clases a distancia, mantienen vivas sus lenguas maternas y, con ello, sus raíces e identidad.

En el evento, en el que se proyectó un video con los saludos en las diferentes lenguas maternas, se presentaron materiales educativos bilingües y se desarrolló el panel “La lengua materna en la educación de los pueblos originarios de Oaxaca”, el Director General del IEEPO anunció que este año se continuará trabajando con acciones de capacitación y elaboración de materiales didácticos en lenguas originarias para las escuelas de educación básica del estado.

Resaltó que en el 2020 se desarrollaron talleres y cursos de capacitación; sin embargo, el confinamiento, por las medidas sanitarias para contrarrestar la propagación del coronavirus, cambió el rumbo de lo que se tenía planeado para ese año. “Reconozco todo el trabajo que ustedes han realizado hasta la fecha para no dejar a sus comunidades y a sus alumnos a pesar de la situación que estamos pasando a nivel mundial”, dijo.

En su oportunidad, el docente Gumersindo Santos Gutiérrez de la Escuela Primaria Bilingüe Licenciado Eduardo Vasconcelos, de San Simón Zahuatlán, en su lengua materna y en español celebró este encuentro y expresó que a pesar de adversidades como la discriminación y exclusión se fortalece la educación bilingüe en Oaxaca.

Posteriormente, se desarrolló el Panel: “La lengua materna en la educación de los pueblos originarios de Oaxaca”, en el que participaron como panelistas invitados los profesores Nely Johana Bautista Benítez, hablande del chinanteco; Pedro Hipólito Gregorio, de la lengua mazateca; Antonio Jiménez García, de la lengua chocholteca; Fausto Sandoval Cruz, de la lengua triqui y Josefina María Peláez Mariano, de la lengua mixteca.

En un diálogo abierto y ameno compartieron reflexiones sobre el papel que desempeñan las lenguas en la vida de los pueblos y de nuestro estado, las estrategias que promueven para revitalizarlas de manera escrita y hablada entre sus alumnos con cuentos, canciones, libros, leyendas y su participación en el programa “Aprendiendo desde mi comunidad”.

Este año, el tema del Día Internacional de la Lengua Materna fue el “Fomento del multilingüismo para inclusión en la educación y la sociedad”.



