Advierten de acosador en el Escobillal, Tuxtepec

-Mujer denuncia acoso a través de redes sociales, ya que asegura que la Fiscalía no le hizo caso .

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de redes sociales el Colectivo TuxFem dio a conocer de un caso de acoso sexual, por parte de un habitante en el Escobillal de este municipio de Tuxtepec, quien además ha mandado mensajes amenazantes a una mujer.

En la denuncian, señalan que es una mujer con una hija y un hijo, que desde hace un mes ha sido acosada, además de que ha recibido mensajes amenazantes en la puerta de su casa con la intención de “agredirla sexualmente”.

La mujer, de quienes se omiten sus nombres por su seguridad, ha acudido con las instancias como la fiscalía y no le hicieron caso, a pesar de que este sujeto ha ingresado al patio de su casa en 4 ocasiones. Agregó además, que ya le informó al presidente de su colonia y que no hizo nada al respecto.

En esta denuncia, además se muestran los mensajes que ha dejado en la puerta de su hogar, además se pregunta si las autoridades quienes que pase un feminicidio para que pueda actuar.

Así mismo, el colectivo pide priorizar la ida de las mujeres, en un municipio en donde existe un alto índice de feminicidios, ya que en Tuxtepec al igual que otros 39 municipios más de Oaxaca se emitió una alerta de género, con la finalidad e ir erradicando la violencia de género

