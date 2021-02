Taxistas de Tuxtepec, todavía sufren los estragos de la pandemia y alza de combustible

-A casi un año del comienzo de la contingencia en la entidad y los primeros casos del SARS-CoV-2 en Tuxtepec, la economía no mejora para este sector



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Con alzas en el combustible y en algunos casos, exceso de cuenta por parte de los patrones, los chóferes de taxis en Tuxtepec sobreviven a los estragos que han dejado el covid-19 en este municipio de la Cuenca.



Varios chóferes fueron entrevistados por este medio, a quien le pidieron omitir nombres, fue así que; reportaron la baja demanda en este servicio por casi un año debido a la pandemia, la difícil situación económica no se ha normalizado y muchos viven al día con las mínimas ganancias.



Debido a las medidas sanitarias como “quedarse en casa” y evitar aglomeraciones, la afluencia de personas en la ciudad se redujo considerablemente, fueron acciones que impactaron negativamente al servicio público; sin clientes, no se generan ingresos.



Pero en las últimas semanas otro de los golpes que han recibido, es el alza al combustible; la gasolina ya está por alcanzar los $21 pesos.



Pero no es lo único que se mantiene en alza, también refieren que la cuenta del día que deben entregar a los patrones es difícil de “sacarla”.



Con casi todo en su contra, conseguir una cuenta de $250 o $270 pesos es elevada, considerando que un vehículo se gasta aproximadamente $250 pesos de combustible por turno.



Algunos chóferes también refieren que la situación no los deja más que para sobrellevar el día ya que gastan mucha gasolina cuando circulan por las calles en busca de pasaje, lo cual se complica con el cierre de varias calles por la obra de rehabilitación de agua potable, pues hace recorridos más amplios en busca de vías alternas.

