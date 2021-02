Solicita Congreso a IEEPCO promover que jóvenes salgan a votar

–En Oaxaca las y los jóvenes de entre 18 y 29 años suman 817 mil 969 personas.

-Encuesta Nacional de la Juventud 2012 reveló el desinterés de 90% de las y los jóvenes hacia la política.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oaxaca, 26 de febrero 2021.- A propuesta de la diputada de morena, Magaly López Domínguez, el Congreso de Oaxaca solicitó al Consejo General del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), instruir lo necesario para realizar una intensiva campaña de comunicación, dirigida a promover la participación de las personas jóvenes en las próximas elecciones locales del 6 de junio. Esto, con el fin de garantizar la legitimidad de dicho proceso, y la calidad democrática de las instituciones del estado.

La diputada por el distrito 15, con cabecera en Santa Cruz Xoxocotlán, señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2012 existe desinterés de 90% de las y los jóvenes hacia la política.

Magaly López Domínguez dijo que, en Oaxaca, del universo de dos millones 974 mil 960 electores de la lista nominal del estado, las y los jóvenes de entre 18 y 29 años suman 817 mil 969 personas.

La legisladora de morena expresó la necesidad urgente por que las juventudes diversas de nuestro estado se sumen a la construcción de la democracia: “sabemos que, en las elecciones intermedias, como la que sucederá en junio, suele disminuir radicalmente la participación ciudadana”, expresó.

López Domínguez señaló que es indispensable el IEEPCO haga todos los esfuerzos institucionales a su alcance para animar a la población joven a participar en el proceso electoral, “la no participación o la baja participación del grupo poblacional mayoritario, en este caso las y los jóvenes, puede derivar en un problema grave para la legitimidad del proceso electoral en curso, y de la calidad de la vida democrática de nuestro estado”, puntualizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario