Signan convenio SSO-UABJO para resguardo de vacunas de Pfizer-BioNTech

-Se garantizará que los biológicos se encuentren a temperaturas de menos 70 grados centígrados, tal y como lo indica la farmacéutica.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de febrero de 2021.- Para garantizar que la vacuna de la farmacéutica Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 se encuentre a temperaturas de menos de 70 grados centígrados, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), signaron un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), para el resguardo de los biológicos.

Durante la firma de este convenio, celebrado en el Centro Cultural el Frontispicio, ubicado en la Facultad de Medicina y Cirugía, el secretario de Salud, Juan Carlos Márquez Heine, agradeció la participación de la UABJO, así como del enlace del gobierno federal, Giovanni Guerrero Chávez, al destacar que la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, demuestra su compromiso por la salud de las y los oaxaqueños.

Informó que el ultra congelador que se ubica en dicha institución, tiene una capacidad para almacenar más de 15 mil vacunas, y hasta el momento se tienen mil dosis en resguardo, mismas que serán aplicadas a adultos mayores de 60 años, de acuerdo a la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

Este resguardo funcionará las 24 horas del día, tendrá control de entrada y salida de los biológicos mediante bitácora, así como vigilancia por elementos de seguridad y revisión periódica del equipo de almacenaje por personal responsable de los SSO y la UABJO.

Recordó que los SSO cuentan con cuatro cámaras frías que solamente mantienen la temperatura de 2 a 8 grados centígrados, por lo que es fundamental seguir las indicaciones de la farmacéutica de mantener los biológicos de Pfizer-BioNTech a la temperatura de menos 70 grados centígrados, para que la campaña de vacunación sea exitosa.

En su intervención, el rector de la UABJO, Eduardo Carlos Bautista Martínez, dijo que la universidad está en la mejor disposición de cumplir con su función social y humanista en esta importante estrategia nacional.

Agregó que más de 180 jóvenes están dispuestos a participar en esta importante campaña de vacunación a través de las Facultades de Medicina y Enfermería; por lo que solicitó hacer una valoración de los espacios universitarios para habilitarlos como módulos de vacunación.

Ante la delegada estatal de los programas para el Desarrollo de Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, el enlace del gobierno federal en la entidad, Giovanni Guerrero Chávez, agradeció la colaboración de todas y todos, y destacó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encomendó la tarea a los funcionarios federales de sumar esfuerzos para que la vacuna llegue a todos los mexicanos de manera gradual, escalonada y acorde a lo establecido en los lineamientos del gobierno federal.

