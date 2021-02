Se registran en Oaxaca 89 casos nuevos de COVID-19 y 13 decesos, suman 40 mil 152 casos acumulados

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de febrero de 2021.-Al corte epidemiológico de este jueves 25 de febrero, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) tienen registrados 89 casos nuevos de COVID-19, distribuidos en 44 municipios, sumando 40 mil 152 acumulados, hay 13 nuevas defunciones que contabilizan dos mil 873 acumuladas.

Así lo informó el Coordinador General de Supervisión y Apoyo Técnico de los SSO, Rogelio Sánchez Cruz, quien detalló que se han notificado 62 mil 922 casos de los cuales 18 mil 084 han sido negativos, hay cuatro mil 686 sospechosos, 36 mil 472 se han recuperado y 807 casos están activos.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 27 mil 698 casos confirmados y mil 533 defunciones, Istmo tres mil 326 y 459 fallecimientos, Tuxtepec dos mil 463 y 309 muertes, Costa mil 970 y 189 pérdidas fatales, Mixteca tres mil 301 y 266 decesos, y la Sierra mil 394 y 117 defunciones.

Los 89 contagios nuevos se distribuyen por mayor número de casos en Oaxaca de Juárez con 20 infectados, San Juan Bautista Tuxtepec 17, Salina Cruz y San Jacinto Amilpas cinco cada uno; Tlaxiaco, San Pablo Etla y Santa María Atzompa cuatro cada uno; Ciudad Ixtepec, San Antonio de la Cal y Villa de Zaachila tres cada uno; el resto dos y un caso.

De los 40 mil 152 casos confirmados, el grupo de edad más afectado es el 25 a 44 años de edad, seguido de 50 a 59 y 65 a más años con 18 mil 010, 6 mil 526 y 5 mil 371 respectivamente. Por sexo 21 mil 267 han sido hombres y 18 mil 885 mujeres.

Sánchez Cruz dijo que de las dos mil 873 defunciones el grupo de edad más afectado es del 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 334, 659 y 419 respectivamente. Por sexo, mil 873 son hombres y mil mujeres; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguido de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Dijo que hasta el momento hay un 57.5% de ocupación hospitalaria global, hay 12 hospitales al 100% de ocupación; hay 343 camas ocupadas y 254 disponibles de un total de 597.

Finalmente, señaló que ante cualquier emergencia pueden marcar al número 911, por lo que exhortó a seguir con las recomendaciones sanitarias como el lavado de manos, uso obligatorio del cubrebocas y “si pueden quédense en casa”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario