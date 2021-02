Se registra Alejandra Morlán como aspirante a la candidatura del PAN por la presidencia de Oaxaca de Juárez

–Dijo que la capital está lista para ser gobernada por una mujer, 70 por ciento de la población lo señala, afirmó

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Diputada Federal Alejandra García Morlán, se registró como aspirante a la candidatura por el Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, la legisladora llegó a la sede estatal de Acción Nacional acompañada por quienes formarán parte de su planilla, la cual está conformada en su mayoría por mujeres.

García Morlán comentó en entrevista que la capital oaxaqueña necesita de alguien que realmente tenga el compromiso y el amor por la ciudad, así como las ganas de hacer las ganas de hacer las cosas bien, para que la capital sea una ciudad incluyente y que no tenga dos caras, una la de un destino turístico y en otras partes esté abandonada.

Señaló que lo importante para los partidos es no equivocarse en la selección de los candidatos o candidatas, es decir que no deben ser candidatos de los partidos o de las dirigencias sino que debe ser una persona que se pueda ganar la confianza de la cuidadanía, sobre todo porque en la actualidad no existe confianza en los institutos políticos.



Dijo que es tiempo de una participación más activa de las mujeres, que no solo participen emitiendo su voto o en las reuniones o mítines que se hagan en las campañas, sino que ocupen puestos de toma de decisiones, por ello refirió que Oaxaca de Juárez está lista para ser gobernada por una mujer.

Mencionó que tuvieron acceso a un estudio que se realizó en dónde el setenta por ciento de la población capitalina dijo estar de acuerdo en que a la ciudad de Oaxaca de Juárez la gobierne una mujer.



Agregó que hasta el momento no se ha dicho cuál será el método para la selección del candidato o candidata, en ese sentido dijo que respetará el resultado de la encuesta, siempre y cuando ésta sea realizada por una empresa seria, profesional y con prestigio nacional.

