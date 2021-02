Por pelearse el pasaje, chocan dos autobuses en centro de Oaxaca

-Ambas unidades son de la línea Sertexa, solo se reportaron daños materiales.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Dos unidades del transporte urbano de la línea Sertexa, chocaron este viernes en el centro histórico de la ciudad capital, el saldo del percance fue únicamente por daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo a versiones de pasajeros y testigos, las unidades marcadas con los números SX 032 y SX 087, iban a exceso de velocidad, porque se iban peleando el pasaje, por el choque, ambas unidades bloquearon la circulación vehicular.

Hasta el momento las autoridades no han informado si detuvieron a alguno de los choferes, asimismo se desconoce qué acción tomará la SEMOVI, ya que en otras ocasiones ha informado que inician un proceso administrativo en contra de la concesión que se ve involucrada en un accidente.

