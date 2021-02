Personal de la clínica 64 del IMSS Tuxtepec, denuncian exclusión de la vacuna contra el covid

-A pesar de estar en contacto con pacientes con síntomas de covid, no han recibido la vacuna.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que parte del personal que labora en la clínica 64 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tuxtepec no fue vacunado contra el covid, a pesar de tener contacto con personas con síntomas de esta enfermedad, hubo molestia y denunciaron ser excluidos.

Explicaron a este medio de comunicación, que los excluyeron de la vacuna y para evitar que pasaran a la zona de vacunación pusieron las bancas y si alguien se atrevía a pasar era acreedor a un oficio, situación que los molestó más ya que algunos de los que fueron vacunados no habían estado en el modulo covid.

Agregaron que son alrededor de 170 en esta clínica, y hasta el momento solo vacunaron a unos 50 ya que otras vacunas las destinaron para personal de la clínica de Loma Bonita y el hospital de zona 3.

Dieron a conocer que debido a que no habían recibido la vacuna, se comunicaron a la ciudad de México y les informaron que esta unidad 64 no estaba contemplada para atender a pacientes covid, por lo tanto el personal no estaba priorizado para ser vacunado, lo que orilló a algunos médicos a gestionar las vacunas y que llegaran 90, mismas que empezaron a aplicar este viernes pero solo unas 50, las demás las aplicaron a personal de otras clínicas.

En esta unidad 64, excluyeron al personal que desde el inicio de la pandemia ha estado en primera línea, como son a los de farmacia, auxiliares, mantenimiento, algunos de enfermería y las asistentes, entre otros más.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario