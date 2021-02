Jubilados de la Sección 22 rechazan resolución de SCJN, exigen que pensiones sean pagadas en salarios mínimos, no en UMAS

-Piden la intervención del Presidente López Obrador o de lo contrario anunciaron que realizarán movilizaciones



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Jubilados de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), rechazó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con relación en que el pago de las pensiones se realizará basado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.



El dirigente de los jubilados Zenón Ruiz, argumento que presentaron es que en el año 2016 el Congreso de Federal aprobó que la Unidad de Medida y Actualizació (UMA) se tomará como base para el pago de multase infracciones, sin embargo no se estipuló que esta medida sería utilizada para el pago de seguridad social.



Mencionó que en el año 2016 la UMA y el salario mínimo valían lo mismo, sin embargo en los años siguientes la diferencia entre ambas unidades es de poco más de cincuenta pesos, en la actualidad una UMA vale 89.62 pesos, mientras que el salario mínimo se encuentra en 141.70 pesos.



Por ello señalan que el dinero que reciben basado en UMAS no les alcanza, ya que muchos productos de la canasta básica han incrementado su precio de manera considerable, por ello piden que la cotización para el pago de sus pensiones se base en el salario mínimo, pues desde febrero de 2017, el ISSSTE tasó este pago en UMAS.



Los jubilados piden la intervención del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador o de lo contrario estarían iniciando con una serie de movilizaciones para presionar a los magistrados y se cumpla con su demanda.

