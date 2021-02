Javier Villacaña se registra en las oficinas del PAN como aspirante a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez

-Señaló que firmará 30 compromisos durante la campaña que cumplirá en caso de ganar la presidencia de la capital

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes Javier Villacaña Jiménez se registró como aspirante a la candidatura por el Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, llegó acompañado por el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI Alejandro Avilés Álvarez, así como por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal Eduardo Rojas Zavaleta.

Villacaña ingresó a la sede estatal de Acción Nacional a la vieja usanza priísta, fue saludado por las personas que se encontraban en ese lugar, caminó, se sentó en la mesa de registro, llenó los formatos, presentó los documentos, al final salió y mostró el documento, luego se tomó la foto, aunque no levantaron las manos en señal de victoria, tal vez porque se encontraban en patio ajeno.

En entrevista Villacaña Jiménez dijo que hay panistas que están sumados a su proyecto, incluso mencionó que tuvo una reunión breve con los integrantes de la comisión permanente, quienes no confían plenamente en su proyecto, indicó que en su carrera política siempre ha contado con más fuerzas positivas que negativas, por ello se comprometió que si es electo candidato, llevará la plataforma del PRI, del PAN y del PRD.



Agregó que una vez que inicie la campaña, dará a conocer a la opinión pública los 30 compromisos que realizará durante su administración en caso de ganar la elección, es decir que cada día anunciará un compromiso, mismos que firmará para que la ciudadanía sepa que se trata de algo serio y responsable.

Cabe mencionar que muchos candidatos firman compromisos durante la campaña y cuando llegan al poder ya no los cumplen, en ese sentido Javier Villacaña manifestó que él si los cumplirá, pues así lo demostró cuando fue Presidente Municipal, asimismo indicó que en estos tiempos está cosechando lo que sembró hace unos años.



Oaxaca de Juárez es uno de los municipios en dónde se usará el método de candidatura común, por ello Villacaña Jiménez se medirá ante Alejandra García Morlán y otras aspiranes panistas y perredistas en una encuesta, y el que resulte mejor posicionado, será el candidato o candidata a la presidencia de la capital oaxaqueña.

